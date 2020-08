O poder de transformação da leitura 2

opiniões sobre livros e cinema

Uma pena dizer que, a leitura hoje tornou-se algo meramente comercial. As pessoas não lêem mais por sede de conhecimento e curiosidade, mas sim por que "Harry Potter" e "Código da Vinci" são livros que estão na moda. A leitura de livros técnicos, ou mesmo clássicos da literatura mundial ou os clássicos da filosofia como Camus, Sartre, Nietzsche, Sloterdijk, Chomsky (ver livres philosophie contemporaine ) , interessa apenas a uma pequena classe de pessoas.

Bibliotecas existem, o que falta são leitores, e bons leitores. Acredito que o estímulo a leitura não deveria ser feito de forma com que nos sentíssemos escravos do conhecimento e da palavra.

O ato de ler é como uma conversa do autor com seu leitor, mas são poucas as pessoas que são ensinadas a abstrair esse tipo de pensamento. Acredito que com a Internet, entre outras tecnologias da área de comunicação, as pessoas possam apegar-se mais a literatura e interessar-se mais pela sua própria cultura e linguagem, bem como do mundo todo. Afinal, o mundo literário virtual, que liga página a página através de hyperlinks, é um livro de multi-línguas que não tem página final. É assim que a criança de hoje poderá compreender ao máximo o significado prático e fundamental da leitura.