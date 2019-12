comentários do gato

opiniões sobre livros e cinema

Composta por dez títulos, a Coleção Literatura para Todos tem o foco de escolha das obras direcionado ao público jovem e adulto recém-alfabetizado. Cada uma das 4.690 bibliotecas públicas cadastradas na Biblioteca Nacional receberá duas coleções, é o que informa a Agência Brasil.

Já o Programa Nacional Biblioteca da Escola, do Ministério da Educação (MEC), informa também a Agência Brasil, irá distribuir nas escolas mais de 7,5 milhões de exemplares. A partir de fevereiro, estarão disponíveis clássicos da literatura nacional e internacional, no formato de texto, histórias em quadrinhos e imagens. Entre eles, destaca-se “O Negro da Chibata”, do escritor Fernando Granato, que conta a história de João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, que liderou a Revolta da Chibata, em 1910, no Rio de Janeiro.